Annak ellenére, hogy az akciót előre bejelentették, a somogyi rendőrök összesen 418 alkalommal tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását.

Ezek közül 265 esetben a járművezető nem kapcsolta be a biztonsági övét, többnyire lakott területen belül. A gyermekbiztonsági rendszerek ellenőrzése kapcsán 13 esetben találtak hiányosságot. A somogyi rend­őr-főkapitányság szerdán azt is közölte: a rendőrök több helyen drónt is bevetettek, így még kevesebb szabálysértő maradhatott észrevétlen. A biztonsági övet nem használó, felelőtlen sofőrök lakott területen belül 13 ezer forint közigazgatási bírságot, valamint három büntetőpontot kaptak, míg lakott területen kívül szintén három büntetőpont és 19 500 forint a bírság.

A rendőrség nyomatékosan felhívta a figyelmet: az autóbalesetben szerzett sérülések leggyakoribb oka a biztonsági öv használatának elmulasztása. Az öv minden ütközési sebesség mellett védi a használóját, megóvja a sérüléstől vagy csökkenti a sérülés mértékét. Komoly gond még a használat elmulasztásakor, hogy a kocsik egyéb biztonsági rendszerei sem tudják kifejteni a hatásukat, ha nincs becsatolva az ember. Ugyanis a légzsákok működése azzal a feltételezéssel időzített, hogy a bent ülők használják az övet, öv nélkül a légzsák is sérüléseket okozhat.

A rendőrség legközelebb áprilisban tart Roadpol-akciót, melynek legfőbb célja a gyors­hajtók kiszűrése lesz.