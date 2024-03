Szinte csak a CSOK tudott új családokat vonzani a somogyi falvakba, egyébként inkább fogy a kistelepüléseken a lélekszám. Részben persze érthető, hogy az emberek városokban akarnak élni, ha egyszer ott a munka, mert hosszú távon ingázni nem túl szórakoztató a napi munka után.

Falun mégis sokkal szabadabban létezhetünk, mint egy társasházban a város közepén. Az élet falun teljesen más, persze azt nem állítom, hogy békés, mert ismerek olyan falvakat, ahol több történés van egy nap alatt, mint Kaposváron. Az viszont tény, hogy összetartóbb közösségek vannak falun, mint városban. Jobban odafigyelnek egymásra az emberek és ismerik – néha még túl jól is – a szomszédjukat. Nem feltétlenül kell biztonsági kamera a verandára, mert a jó szomszéd minden mozgást észlel, néha kérés nélkül is. Városba elszármazott falusiként mondhatom, hogy a falusi létnél szebbet és jobbat nem lehet elképzelni egy gyereknek. A világot úgy fedezheti fel az ember, hogy karnyújtásnyira van tőle a természet és egy lépésnyire az óvó szülői kéz. Nem állíthatom, hogy a falusi emberek jobbak a városiaknál, de abban biztos vagyok, hogy ha más közegben töltöm életem első másfél évtizedét, egészen másképp alakult volna minden. Ha újra választhatnék, megint csak ugyanezt az utat járnám be, hiszen ha nem is könnyű falusi gyerekként az álmainkat elérni, a küzdelmek megerősítenek. Aki tehát úgy dönt, hogy falun ereszt gyökeret, az még ha kihívásokkal is találkozik, biztosan nem bánja meg a választását, mert hazatalál.