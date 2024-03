Ezt a véleményét megerősítette a Sonline.hu-nak is. Mint kiderült, azok sem számíthatnak más elbánásra, akik az Orbán-rendszer fennmaradásában „szerepet vállaltak”. Azt -egyelőre - nem tudjuk, hogy a dolog megállna-e a letartóztatásnál, bíróság elé állításnál, vagy következne-e a vagyonelkobzás, netán a teljes kisemmizés, „földönfutóvá tétel”, amit Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke ígért meg egy parlamenti felszólalásában. Persze mindez jogállami keretek között történne.

Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület elnöke, aki folyamatos harcban áll települése önkormányzatával is, a DK Tv vendége volt. Nem tudni, hogy az MDF korábbi politikusa, frakcióvezetője csak erősebbeket akart mondani Kálmán Olgánál, aki másokkal együtt ott volt stúdióbeszélgetésen. Mint ahogy az sem, hogy a helyi tapsverseny nyertese szeretett volna-e lenni, de tény: a DK-tévé helyi közönsége megtapsolta. Herényi szerint ugyanis az Orbán-kormány előbb-utóbb meg fog bukni, s szerinte „valószínűleg a sajátjai buktatják meg”. Azonban úgy értékelte, hogy az ellenzéknek, ha kormányra kerül, nem száz nap türelmi idővel kell készülni erre a helyzetre. Ehelyett Herényi szerint a bukás után már egy nappal letartóztatásokat kell foganatosítani, következzenek kirúgások, mint manapság Lengyelországban, illetve azt a Gyurcsány Ferenc által nyilvánosságra hozott tételt is támogatta, hogy „jegyezzük meg bírók és ügyészek nevét.” Azt hangoztatta, hogy 1990-ben elmaradt az elszámoltatás, és ha ezután is így történik, akkor nem lép előre az ország. Azt mondta: tisztességes jogi eljárás eredményeképpen büntessék meg a felelősöket. Herényi Károly lapunknak, a Somogyi Hírlapnak is megerősítette a tévéstúdióban kifejtett véleményét. Hangsúlyozta, hogy „azért kell előzetesbe tenni embereket, hogy ne tudják eltüntetni a nyomaikat”, de ismét leszögezte, hogy „a tisztességes jogi eljárás a lényeg, hiszen a jogállamiság megkérdőjeleződött a mai Magyarországon”.

Herényi Károly egyébként leginkább függetlennek vallja magát. Elnökségi tagja például annak a Somogyi Függetlenek Szövetségének, amely a vármegyei választáson szerezne képviselői helyeket. A szövetség elnöke a volt jobbikos országgyűlési képviselő Steinmetz Ádám. A vezetőség tagja még Ormai István Nagyatád és Sütő László Marcali polgármestere, akik már nem indulnak júniusban a városvezetői tisztségért, valamint Lengyel Róbert siófoki polgármester, aki az ellenzéki pártok támogatásával lett városvezető. Egyébként kísérteties a hasonlóság a Somogyban egyébként a vármegyei voksokért való indulást korábban bejelentő, a Gyenesei István által 30 éve alapított Somogyért Egyesület nevével és céljaival.