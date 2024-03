Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a kaposvári általános iskolák főigazgatója elmondta, náluk is vannak túlsúlyos gyerekek, azonban a számuk jóval kevesebb, mint amit az országos felmérés mutat. – A heti öt testnevelésóra, az első és másodikosoknak szervezett úszásoktatás hozzájárul ahhoz, hogy a diákjaink egészségesek legyenek – hangsúlyozta. – Az Egészséges Kaposvár Program keretében a hozzánk tartozó iskolákban rengeteg mozgásos, szabadidős tevékenységet szervezünk. Emellett az egészséges táplálkozásra is felhívjuk a tanulók figyelmét – tette hozzá a főigazgató.

A mezőcsokonyai általános iskolában is odafigyelnek a gyerekek megfelelő fejlődésére. Királyné Botka Beáta igazgató lapunknak elmondta, a kötelező mozgásórák mellett a szabadidőben is nagyon sok sportprogramot szerveznek, melyeken a legkisebb diákok is gyakran részt vesznek. Az iskolában néptáncoktatás is van hetente kétszer. Az igazgató hozzátette, a 18 első osztályos gyerek között egyetlen tanulójuk van jelenleg, aki egy kicsit túlsúlyosabb a társainál.

A somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskolában vannak olyan alsós évfolyamok, melyek a felmérés eredményét igazolják. Tóthné Bali Klára igazgató érdeklődésünkre elmondta, látják, hogy a gyerekek alkalmanként olyan tíz­órait visznek magukkal, amelynek nincs sok köze az egészséges életmódhoz. Észrevehető az is, hogy többen mozgásszegény életmódot folytatnak, és nincsenek már annyit a szabadban, mint korábban. A somogyjádi iskola igazgatója arról is beszélt, tapasztalata szerint a felsőbb évfolyamokban szerencsére jobb a helyzet.

Gyánó Barna kaposvári gyermekháziorvos tapasztalata szerint az országos felmérés eredménye Somogyra is igaz, sőt szerinte még több is itt az elhízott gyerek.

Nem kell ehhez orvosnak lenni, elég ha az utcán megnézünk nemcsak hét­éves, hanem bármilyen korú fiatalokat, és láthatjuk, hogy sok köztük a túlsúlyos

– hangsúlyozta Gyánó Barna.

– A mozgásszegény életmód és a sok édesség, szénhidrátbevitel ehhez nagyon is hozzájárul. Hosszú távon ebből alakulhatnak ki egészségügyi problémák: anyagcsere-betegség, diabétesz, s a gerinc is megterhelődik. A kövér gyerek ügyetlenebb, emiatt kevesebbet mozog, még jobban elhízhat és lustább is lesz – emelte ki Gyánó Barna.

Egy másik kaposvári gyermekháziorvos, Pavlovics György viszont úgy látja, hogy körzetében nincs annyi túlsúlyos gyerek, mint amit a statisztika mutat. Hozzátette, a gyors­éttermi ételek és a kevés mozgás segíti az elhízást. Pavlovics György arról is beszélt, több sportegyesülettől is azt hallotta, hogy az elmúlt évekhez képest kevesebben járnak mozogni.