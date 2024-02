Félhomály, kellemes környezet és nyugtató zene várta az első Termek Éjszakája akcióban meghirdetett yin-jóga órára érkezőket a Forrás Jógastúdióban. Az egész estés megmozduláson nem csak a klasszikus értelemben vett edzőtermeket, hanem jógastúdiókat is ki lehetett próbálni.

Sokan először érkeztek

Akadt olyan résztvevő, aki egészségügyi problémája miatt döntött úgy, megpróbálja az ászanákat, hátha segítenek. De olyan is, aki szakembertől szeretné elsajátítani a jógát. – Eddig otthon edzettem, mert gyerekeim vannak és home officeban dolgozom, így ez kényelmes volt. De úgy gondoltam, hogy eljövök és kipróbálom a yin jógát, mert érzem, hogy a testemnek több mozgásra van már szüksége, mondta kérdésünkre Orbán Magdi. Hozzátette: nagyon jó kezdeményezésnek tartja az Egészséges Kaposvár programot, az óvodában, ahova gyermeke jár is tartanak nagymama tornát a program keretében.

Fotó: K.R.

– Emberközelivé szeretném tenni a jógát, megmutatni, hogy a tanításai ma is aktuálisak. Évezredes múltja van, mérhető eredményekkel. Nem csak a spiritualitásról és a hitről szól, ez nem vallás, sokkal inkább életmód, a test és a lélek jól létére való törekvés, mondta Halász Boglárka, jógaoktató. Hozzátette: mindkét meghirdetett órára maximális volt a jelentkezés, s az óra végén távozó elégedett arcok arról árulkodtak, nem utoljára látták egymást a tanulók és jógaoktató.

Egész évben figyeljünk az egészségre!

Nyolc edzőterem vett részt az Egészséges Kaposvár program által meghirdetett I. Termek Éjszakája elnevezésű akcióban. Február 23-án, pénteken este hét órától tíz óráig a résztvevő helyszíneken ingyenesen próbálhatták ki a jelentkezők a szolgáltatásokat. Így a Cutler Gym&Fitnessben is volt arra mód, hogy ne csak fotókon nézzék meg az érdeklődők a konditermet, de ki is próbálják a gépeket. – Kétféle csoportos órához – spinning és alakformáló aerobic - is csatlakozhattak a mozogni vágyók, mondta Páli Gábor, az edzőterem tulajdonosa. Hozzátette: az egészségünkkel sokkal többet kellene törődnünk. – Jó kezdeményezésnek tartom, hogy minél több ember megmozduljon és minél több embert az egészséges életmód felé tereljük. Szerintem, több hasonlóra volna szükség és nem csak egy évben egy napon kellene az egészséges életmóddal foglalkozni vagy csak év elején, amikor mindenki menetrendszerűen nekiáll mozogni, mondta.

Jó, ha válogatósak vagyunk

Forrás: DepoFit facebook

Várólista volt a meghirdetett csoportos órákra a DepoFitben, ahol minden foglalkozás telt házas volt. – Három csoportos óránk volt a Termek Éjszakáján, amelyeken teljes volt a létszám és sokan jöttek először hozzánk, mondta Felde Rebeka, szakmai vezető. Hozzátette: aki csak fontolgatja az edzést, az ne habozzon és használjon ki minden lehetőséget arra, hogy megtalálja a számára megfelelő sportot.

– Arra bátorítok mindenkit, hogy a lehető legtöbbféle sportot próbálja ki, hogy megtudja, mi az amitől jól érzi magát. Mert szokássá csak akkor válhat a mozgás, ha élményt ad és jobban érezzük magunkat utána. Ezért éljünk az ingyenes kipróbálási lehetőségekkel, amelyekből nálunk a következő hetekben több is lesz, hiszen közeleg a DepoFit születésnapja, tette hozzá Felde Rebeka.