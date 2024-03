– Összesen 18, egyenként 2-3 tagú csapat vesz részt a versenyen – mondta Tormási István, a Tógazda Horgászegyesület titkára. – Nagyon mozgalmasan telt az első éjszaka, mivel az indulók eddig 23 harcsát emeltek ki. Ezek között egy kilós példány éppúgy akadt, mint 20, 30, illetve 50 kiló feletti, míg a legnagyobbat, egy 71,3 kilós halat az éjjel Orgován Gyula, a Vermelő Team tagja fogta.

A hivatalos mérés és a fotózás után valamennyi halat visszaengedik a tóba. Tormási István szerint mindent egybevéve jól indult a verseny, akadt olyan csapat, amelyik négy kisebb súlyú harcsát fogott, a rendezvényen egy-egy csoport négy bottal horgászhat. A somogyi versenyzők mellett az ország távolabbi részeiből is jöttek résztvevők, így Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun vármegyén kívül Baranyából és Zalából is érkeztek. A tavaszi harcsafogó egyik visszatérő indulója egy szlovén csapat, amely ezúttal is bekapcsolódott a négy napos küzdelembe, ami szerda déltől vasárnap 12 óráig tart. Az eredményhirdetést 13 órára tűzték ki, a mezőny legjobbjai serleget és a vásárlási utalványt is kapnak. Tormás István közölte: a tavaszi harcsafogó találkozó második fordulóját áprilisban rendezik meg.