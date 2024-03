A jövő technológiája Kaposváron



– A háromdimenziós eljárások az állatorvoslásban még gyermekcipőben járnak, de ez a jövő technológiája – mondta el Tálosi László, a LimesVet Kft. ügyvezetője. Hozzátette: a CT- vagy MR-vizsgálatot követően le tudják gyártani a 3D modellt, amely a problémás területet még jobban szemlélteti. – Ez egy szemléltető eszköz a gazdi számára is, sokkal érthetőbben el tudja mondani az orvos, hogy mi a probléma, miért van szükség műtétre – emelte ki Tálosi László. Megjegyezte: nemcsak anatómiai modelleket, hanem fúró- és vágóvezető műtéti segédeszközöket is legyártanak, amelyek segítségével gyorsabb, biztonságosabb és precízebb lehet a beavatkozás. – Minden implantátum egyedi, az adott állat anatómiájához van elkészítve 3D nyomtatóval, eddig főként fővárosi kórházakkal dolgoztunk együtt, de már vidéki partnereink is vannak és most már Kaposvárról is érkezett hozzánk megkeresés, ahol van képzett ortopédiai sebész és megfelelő infrastruktúra is – mondta el az ügyvezető.