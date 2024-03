– Mostanra meghoztuk azt a döntést, hogy itt és most nem folytatjuk – ezt néhány napja jelentette be az Andriska Pékbisztró, írja a likeBalaton.

A tavaly szeptember óta ismert volt, hogy a csapat hosszabb szünetre megy, de akkor még nem volt róla szó, hogy már nem térnek vissza. Most viszont ez tény, vagyis kifejezetten rossz hírrel indul a tavaszi balatoni szezon. Az okokról annyit közöltek, hogy ahogy az elmúlt hónapokban terveztünk, és közben szép lassan hátraléptünk attól, amit előtte éjjel-nappal csináltunk, elkezdtünk megélni új dolgokat. Becsukódott egy ajtó, és kinyílt egy új világ.

Azt is aláhúzták, hogy az Andriska története ezzel biztosan nem ér véget, mert az, ami miatt elkezdték, hogy ételt és élményt kínálhassanak, továbbra is a szenvedélyük marad. Ennek részleteiről azonban többet nem közöltek.

Mit kell tudni az Andriska Pékbisztróról?

Török András és Major Zsófi még öt évvel ezelőtt indította el a vállalkozást Kővágóörsön, egy Balaton-felvidéki településen. A Forbes erről azt írta, hogy a bankárságot kovásznevelésre, a budapesti életet vidéki idillre cserélték, de megérte, mert az Andriska Pékbisztró a Balaton-felvidék legmenőbb reggelizőpékségévé nőtte ki magát. A kertjében egy nyüzsgő hétvégén akár ezren is megfordultak, a napi kínálat pedig legalább harmincféle péksüteményből és szendvicsből állt.

A kővágóörsi helyszín egyébként legendás: csaknem ötven évig sütötte a Friss Cipó sütöde a híres kővágóörsi kiflit és a falusi kenyereket, majd aztán tizenöt évet állt üresen a környéken jellemző vörös kőből épült, százévesnél is öregebb épület. Ezt a hagyományt vitte tehát tovább az Andriska Pékbisztró, amely kézzel, helyben és minőségi alapanyagokból készített péktermékeket kínált, de szendvicsekkel, salátákkal, házi süteményekkel és tortákkal, kávéval és habzóborral is várta a vendégeket egész évben.