Mint arról a likeBalaton.hu is beszámolt, március elsejével országszerte életbe lépett a balin, a süllő, a kősüllő és a sügér fajlagos fogási tilalma (a csukáé pedig már február 1. óta tart).

A Balatonnál azonban nem csak megtartani tilos ezeket a halfajokat, hanem rájuk horgászni is,

erről rendelkezik a Balatoni Horgászrend 32. pontja, mely szerint „Március 1. – április 30. közötti időben csalihalat, halszeletet, műcsalit, bármely horgászhelyen (parton, stégen, vízi járművön, vízben állva stb.) tartani, azzal horgászni, továbbá süllőt, balint, csukát, kősüllőt és sügért megtartani TILOS!” Április 1-től életbe lép a 33. pontban leírt, úgynevezett „csónakos tilalom”, amely szerint a pontosan meghatározott parti sávban szabad csak vízi járműből horgászni, és onnan is csak nappal, illetve csak békés halakra. Kivételt képez az említett pontban pontosan körülírt négy darab kíméleti terület, ahol kizárólag csak partról szabad horgászni. Akinek a kikötője ezen kíméleti területeken belül helyezkedik el és úgy dönt, hogy áprilisban mégis csónakkal indulna horgászni, kérik, hogy a lehető legrövidebb úton hajózva, a felszerelését összecsomagolt állapotban tartva érje el a legközelebbi, még engedélyezett térséget ahol már szabad horgásznia, illetőleg a visszafelé úton is hasonlóképpen törekedjen a félreértések elkerülésére. Az itt látható térképrészleteken ábrázoljuk azon kíméleti területek határait, ahol áprilisban csak partról szabad horgászni. A horgászrend szövege a határokat pontosan jelöli GPS koordinátákkal is. Mivel április utolsó napja idén hétköznapra esik, a süllő, a balin, a sügér és a csuka tilalma is április 30-án éjfélig tart.

Így tehát a „ragadozós szezon” május 1-jén 00:01 perckor veszi kezdetét,

ez a legkorábbi időpont, amikor a műcsalis vagy a csalihalas felszerelést bevethetik a horgászok, illetve legkorábban ekkor hagyhatják el a kikötőt a vízijárművel ragadozóhalra horgászni indulók.

Besétálós módszer

Sok a kérdés az úgynevezett „besétálós módszer” kapcsán. Tavalyelőtt tavasszal jelentős enyhítésként lehetővé tették ennek a módszernek a gyakorlását, nem csak a behúzós horgászok számára. Ezt a lehetőséget idén is fenntartják, az ideiglenes módosítás továbbra is visszavonásig érvényes! Ugyanakkor kérik a Horgásztársakat, hogy a besétálós módszernél is vegyék figyelembe a 33. pontban leírt kíméleti területeket, ahol áprilisban csak partról szabad horgászni. A pontytilalom feloldása kapcsán a már megszokott gyakorlat szerint évről-évre megkérik az illetékes hatóságtól a tilalom feloldását. Amint megérkezik az erről szóló határozat, közzé fogják tenni honlapjukon, mindenesetre annyit leírhatunk, hogy semmi akadályát nem látják annak, hogy idén is működhessen a májusi pontyhorgászat. Egyre népszerűbb a harcsahorgászat a Balatonon, így az ezzel kapcsolatos kérdések is gyakoribbak. A harcsahorgászok figyelmét szeretnék felhívni rá, hogy a fent említett, 32. pontban leírtakat tartsák be. Puhatestű csalival horgászhatnak harcsára, akár kuttyogató módszerrel is, azonban a különböző „teaser“-eket műcsalinak tekintik, így kérik azokat ne használják a nevezett időszakban. A Balatonra tömegközlekedéssel is eljuthatsz! Nézd meg menetrendi keresőnket! Forrás: balatonihal.hu Nyitókép: balatonihal.hu

