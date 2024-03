Vácz Edit alezredes, a közlekedésrendészeti osztály helyettes-vezetője azt mondta: a gyalogosokra vonatkozó szabályokról is szó esett, akárcsak a kerékpárok kötelező felszereléseiről, melynek részét képez többek közt a fék, a csengő, és a világítóberendezések, s ajánlott a bukósisak viselése is. A diákok játékkockából közlekedési táblákat raktak ki és szerencsekerék is szerepelt a programban, ahol a diákok ajándékot nyerhettek. Borbola Ágota, a negyedikes diákok osztályfőnöke szerint a rendezvény segíti az önálló közlekedésre nevelést.

Huszárné Forintos Mónika igazgató hangsúlyozta: örültek, hogy otthont adhattak a közlekedésbiztonsági találkozónak, ahol a tanulók sok élményt szerezhettek.