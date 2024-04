A Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium diákjai egy különleges vendéget fogadhattak szerdán délelőtt. Áder János, Magyarország volt köztársasági elnöke, a Fenntarthatósági Témahét keretében egy rendhagyó földrajzórát tartott a középiskolás diákoknak, amely a környezettudatos életmódra és a fenntartható fejlődésre összpontosított. Az iskola tornaterme színültig telt az érdeklődő ifjúsággal, ám az eseményen nem csak a diákok, de közéleti személyiségek is részt vettek, köztük Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő és Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke és Szajcz Adrián alelnök.

Az előadás középpontjában a körforgásos gazdaság, a hulladékkezelés és a tudatos fogyasztás állt, amelyek kulcsfontosságúak a klímaváltozás elleni küzdelemben. Az egykori köztársasági elnök előadásában hangsúlyozta, hogy a fenntartható fogyasztás nem csak a jelenünket, hanem a jövő generációk életminőségét is meghatározza. A tanulók nem csak csendben figyelték az előadó szavait, de aktívan részt is vettek az előadáson, kérdéseikkel és észrevételeikkel gazdagítva a diskurzust.

Az esemény élő adáson keresztül online is elérhető volt, így nem csak a helyszínen lévő 400 diák vett részt az előadáson, de Kárpát-medence szerte még több tízezren tudtak csatlakozni a tematikus földrajzórához.