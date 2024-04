A lelkes alkotó arról beszélt: soha nem tanult komolyabban rajzolni, pár éve azonban a grafitceruza rabja lett Pozsogár Andrea, és azóta kutatja a grafikában rejlő lehetőségeket.

– Mint nagyon sokan, én is a járványidőszak alatt kezdtem bele egy olyan dologba, amit korábban soha nem csináltam. Az interneten keresgéltem, és azokat a grafikákat, amelyek nagyon tetszettek, elkezdtem lemásolni. Lenyűgöző számomra a fekete-fehér és a szürke árnyalatok kettőssége. A lelkesedésemet a családom is díjazta, karácsonyra kaptam tőlük egy könyvet, amelyből nagyon sok dolgot megtanultam a rajzolásról – mondta el érdeklődésünkre Pozsogár Andrea. – A rajztanulást is ahhoz tudnám hasonlítani, amikor elkezd edzeni valaki. Sok mindent hall, innét-onnét, de igazából magunknak kell összegyúrni az információkat és a tanácsokat a siker érdekében – folytatta.

A grafitceruzával bravúrosan dolgozó kaposvári alkotó nem ismer lehetetlent. Olykor fotószerű megoldásokat hoz létre, vagy éppen leheletfinom tónusokat egy bogár szárnyán, vagy egy madártollon.

– Én még a tanulófázisban vagyok, azért is másolok elsősorban – magyarázta. – Bármilyen témára nyitott vagyok, ami megtetszik, lehet portré, tájkép, vagy bármilyen természeti képződmény. Egyetlen rendezőelv van: valamiért legyen érdekes a számomra. Az állatok szeme, különösen a hüllőké mindig magával ragad, többször visszatérek ehhez a témához. Viszont vannak olyan rajzaim is, amelyeket ugyan elkezdtem, de még befejezésre várnak, mert nem állt eléggé közel hozzám a téma. Megtudtuk, hogy legalább tizennégyféle ceruzát használ Andrea a rajzai elkészítéséhez, a puhaságuk alapján válogatva. – Meg kell találni a megfelelő eszközt az adott témához, hogy a legjobb hatást elérhessem.

Hat órán át rajzolt

Türelem és kitartás is kell egy képhez, van úgy, hogy egy héten keresztül készül, de például az egyik képemet hat órán át rajzoltam egyfolytában. Amikor nekiállok egy képnek, a ceruza táncol a kezemben, és a kép alakítja önmagát. Kikapcsol, feltölt a tevékenység a napi munka után és jó érzés, hogy másnak is tetszik – tette hozzá az alkotó, akinek grafikái május 10-ig megtekinthetők a kaposvári Agora második emeleti kiállítóterében.