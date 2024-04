Tanulni és szeretni kell a birkát

A birkanyíró csapatban nem csak férfiak, hanem nők is vannak. – Négy évesen nyírtam először ollóval, édesanyám tanított meg rá – mondta el Balogh Kata. Hozzátette: felnőttként is nagy örömmel végzi ezt a munkát. Szabó Nikolettának ez a negyedik szezonja gyapjúszedőként. – A párom foglalkozik birkákkal, így kapcsolódtam be a munkába. A fogásokat már elsajátítottam, de a nyírást még tanulom – tette hozzá.

Szerdán már Hódmezővásárhelyre megy csapat nyírni, a nemzeti park ezer őshonos birkáját nyírják meg. Burai Attila brigádvezető szerint kell három év, mire valakiből jó nyíró lesz. – Negyvenhat éve vagyok a szakmában, de még én is minden nap tanulok valami újat. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a nyíró szeresse a jószágot, mert anélkül nem megy – tette hozzá.