Belterületi útszakaszok felújítása és a temető korszerűsítésének következő üteme indulhat hamarosan Göllén a Magyar Falu Program elnyert forrásainak köszönhetően – jelentette be Witzmann Mihály, Siófok és térsége országgyűlési képviselője, aki a fejlesztési lehetőségekről tárgyalt a település vezetésével, és egyúttal megtekintette a faluban jelenleg zajló felújításokat Novák Márk polgármesterrel közösen.

A megbeszélésen az is elhangzott: az önkormányzat új alapokra helyezte a közétkeztetést, az épületet kiadták egy üzemeltetőnek, jelenleg több mint 700 emberre főznek a régi óvoda konyháján. A környező településekre is jut az itt készített ételből Attalától Mosdósig, illetve a göllei iskolások-óvodások, rászoruló idősek is innen kapnak ebédet.

2015 óta nem volt gyógyszertára Göllének, most hosszas tárgyalás után sikerült megegyezniük egy a faluból elszármazott gyógyszerésszel, így május 6-tól kezdődően heti négy alkalommal megnyitja kapuit a patika.

Az új gyógyszertárnak, valamint az ide költöző postának a Civil Ház önkormányzati épülete ad otthont majd. Az országgyűlési képviselő és a polgármester a bejárás alatt Inámpusztára is ellátogattak, ahol a külterületi útfelújítás terveiről egyeztettek.

Hosszú évtizedek után gazdára talált ugyanis az inámpusztai kastély, amelyet egy siófoki család vásárolt meg. Jelenleg újítják fel kitartó munkával.