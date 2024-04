Április 25-től belépődíjat szednek Velencében, kísérleti jelleggel és 29 különböző napon. A városba érkező minden 14 évnél idősebb látogatónak előre kell foglalnia a napi 5 eurós belépőjegyet egy regisztrációs oldalon, 8 óra és 16 óra között. A nap többi órájában ingyenes a belépés. Fizetni nem, de regisztráltatni kell a szállást foglalóknak is. Mentességet élveznek a velencei lakosok, ott születettek, a fogyatékkal élők, a munkavégzők. A részletekről a polgármester számolt be, aki szerint nem olyan turistákat szeretnének, akik bolyonganak és fotóznak. A turista is ember, és nem annak alapján kell megítélni, hogy mennyi pénze van.