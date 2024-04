Italosüvegekkel, műanyag poharakkal, csikkekkel, szeméthegyekkel van tele a kisgyermekes családok kedvenc sétálóhelye, a Jókai park a nyári szezon szinte minden napján. A probléma évek óta zavarja a helyieket és a Siófokra kirándulókat. A rendetlenség mellett az éjszakai hanghatások is sokak nyugalmát zavarták az elmúlt években, melyet a rendőrségnek és a polgármesteri hivatalnak is többször jeleztek. Emiatt is döntött úgy a siófoki képviselő-testület, hogy az idei évtől új szabályokat vezetnek be. A rendelet az Indóház utca–Kinizsi utca–Sió csatorna és a Balaton által körülhatárolt területen található üzletekre és azok üzemeltetőire terjed ki.

Szükség lesz legalább egy illemhelyre

Mihalovics Dóra, a siófoki önkormányzat irodavezetője megkeresésünkre azt közölte, akik éjfél és hajnali négy óra között is nyitva szeretnének lenni, azoknak hat alapvető szabályt kell betartaniuk. A zenét szolgáltató berendezésbe muszáj úgynevezett limitert beépíteni, hogy a zajkibocsátási határértéket ne lépjék át. Szükség lesz legalább egy illemhelyre. A száz négyzetméter alapterületnél kisebb szeszes italt kimérő, árusító vendéglátó üzletnek legalább egy, a száz négyzetméter felettinek legalább kettő biztonsági őrt kell alkalmaznia. Italt az egyszer használatos poharak helyett többször használatos, úgynevezett repoharakban lehet eladni. Tilos a közterületről látható erotikus táncos tevékenység a vendéglátó egységekben. Az üzlet előtt található magán- vagy önkormányzati tulajdonban lévő járdaszakaszt pedig naponta legalább egyszer magasnyomású takarítógéppel le kell mosni.

Mihalovics Dóra hozzátette azt is, hogy a rendelet hatálya alá tartozó terület leghosszabb része, a Petőfi sétány 500 méteres „bulinegyed” szakasza. Ott a nyilvántartásba vett vendéglátóhelyek száma a tavaly nyári adatok alapján hatvanhat.