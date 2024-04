Kisbajomban 370-en élnek, jelenleg a legidősebb nő 96 éves, a legidősebb férfi februárban hunyt el 98 éves korában. Elöregszik a falu, és az idősek között sok az egyedülálló, páran nehéz körülmények között élnek, mert a család és a leszármazottak messze vannak tőlük. Idősek nappali ellátása legközelebb Segesden és Lábodon működik. A szociális gondozó és a polgármester maga is igyekszik a szépkorúakról gondoskodni. Bevásárolnak nekik, a házi gondozó járja a falut, az olyan ház körüli munkában is segít, mint az udvart rendben tartani.

– Érzelmileg is mellettük állunk, már a jó szóért, a látogatásért, bármiféle támogatásért is hálásak – idézte fel Szelidné Gerencsér Angyalka, Kisbajom polgármestere.

Vízváron egy pályázattal orvosi eszközöket tudtak beszerezni, így szűrővizsgálatok indultak meg a faluban. Az időseknek minden segítséget megadnak a házi segítségnyújtástól a helyi egészségügyi alapellátásig és a falugondnoki szolgálatig. Hogy ez befolyásolja-e a várható élettartamot, azt nem tudják, de a napi szükségleteket biztosítja. A községben sok idős kertet művel, ami az aktivitásukat mutatja, és az életidejüket hosszabbítja az, hogy a napi tevékenykedéshez hozzászoktak, tartja Kozma László polgármester.

Kerekiben a falugondnoki szolgálat a napi meleg ételen kívül orvosi szakellátásra szállítja a rászorulókat. Aki kéri, hétköznap a gyógyszereit is elhozzák, a receptjeit kiváltják a kőröshegyi gyógyszertárból, felelte érdeklődésünkre Csicsai László polgármester, aki szerint egyre több az egyedülálló idős ember, de a falu lakossága a beköltözők miatt nem fogy.

A fővárosiak tovább élnek

Egy budapesti férfi születéskor várható élettartama 74,2 év, egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyeié csupán 70,1 év – állítja a KSH most megjelent Tér-Kép című kiadványa. A borsodiakon kívül csak a nógrádi férfiak élethossza nem éri el a 71 évet átlagosan. Országosan a legmagasabb életkor Győr-Moson-Sopronban várható (férfiak: 73,8, nők: 80,2). Somogyban 78,8 év a nők, míg 72 év a férfiak várható életkora. Baranyában kicsit több (férfiak 73, nők 79,1).

Somogyban az átlagjövedelem alacsonyabb mintegy 150 ezer forint nettóval a budapesti fizetéshez képest, és ha valakinek kisebb a jövedelme, akkor abból a létfenntartásra nagyobb hányadot kell költenie, és ilyenkor nem biztos, hogy a legegészségesebb ételeket megengedheti magának – hívta fel a figyelmet erre Fináncz Judit szociológus. Az iskolázottság is összekapcsolódik a tudatos, egészséges életmóddal, mutatott rá. Somogyban ugyan nem kevesebb a diplomás, de az is igaz, hogy a kistelepülésekről általában elköltöznek azok, akik felsőfokú végzettséget szereznek.

A szociológus hozzátette: a Dél-Dunántúl az egészségesen várható életévek számában is rosszabbul teljesít, ami nem azonos a várható élettartammal. Régiónkban ugyanis sokaknál már a nyugdíjkorhatár előtt véget érnek az egészségesen töltött évek.

Az Egyesült Királyságban végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a lakhely azt is meghatározza, hogy kinek mennyi esélye van az azonnali egészségügyi ellátásra. A jövedelem is meghatározó, hiszen akinek több pénze van, az a magánegészségügyi ellátást mindenütt jobban megengedheti magának.