1968-ban épült Szabó Józsefné és családja háza, a gyerekei már ide születtek, de azóta felnőve elköltöztek. Szeret Zselickislakon élni, mert nagyon csendes, nyugodt környék. A házba 30 éve vezették be a gázt központi fűtéssel. Legutóbb 15 éve volt felújítva az épület.

– Nem vagyunk elégedettek a házzal, de jól meggondoljuk, hogy miből és hogyan vágnánk bele egy felújításba – mondta a 71 éves asszony.

Faluhelyen dominálnak a régi házak, a lakások 70–80 százalékára ráférne a felújítás Vésén. Bertók László polgármester szerint az utóbbi évtizedekben tömegével nem épültek házak az átlagos somogyi kistelepüléseken a CSOK ellenére sem, de sokan a hőszigetelést vagy a nyílászárók cseréjét megcsináltatták.

– Látom, hogy vannak házfelújítások, bár magánembereknek az önkormányzathoz nem kell bejelenteniük, hogy pályázati forrásból van-e rá pénzük – felelte érdeklődésünkre Vése polgármestere. – Csak egy apró észrevétel, hogy elég sok adminisztráció és engedély kell hozzá, vidéken élő időseknek nehéz az utánajárás. Jobb megoldás, ha a kivitelező magára vállalja az adminisztrációt.

Önerő akad a portáknál, mert aki erre készül, az évekig spórol. Annak jó, aki eleve beütemezte a felújítást, de nem mindegy, hogy egymillióból vagy hétből kezdheti a munkát, tette hozzá Bertók László.

Faluhelyen dominálnak a régi házak, a lakások 70–80 százalékára ráférne a felújítás

A déli peremvidéken élőknek nem könnyű az egymilliós önerőt előteremteni, állítja Riez Tamás, Potony polgármestere. Az előző körben az a tapasztalata, hogy megnőttek a kivitelezői díjak, mert az építési vállalkozók kihasználták a helyzetet, és a felújítások többe kerültek a támogatott formában. Most azonban a válság miatt van szabad építőipari kapacitás, az intézkedés lendíthet az építőiparon. Elképzelhetőnek tartja, hogy a határ menti, szegényesen élő kis falvakban is megújul így egy-egy ház, ezért az ötletet jónak tartja. Potony környékén nemcsak Kádár-kockák állnak, de vannak még régebbi épületek is. Nyitrai István, Bőszénfa polgármestere úgy látja, hogy sokaknak nincs egymillió forintja sem, akinek felújításra szorulna a háza, így az intézkedés a takarékoskodni tudóknak kedvez. Megerősítette: a régi falusi épületekkel sok energetikai probléma akad, ezért a bőszénfai önkormányzat sok nyesedék fát kénytelen kiosztani a szociális tűzifa mellé, hogy a rászorulók átvészeljék a telet.

Egymilliós önerőhöz támogatás és kedvezményes hitel jár A napokban bejelentették az új állami otthonfelújítási programot, amely az 1990 előtt épült családi házak felújítását célozza, és amelyben akár hétmillió forintos beruházásra lehet támogatást igényelni. Önerőből egymillió forintot kell állnia az igénylőnek, hatmilliót pedig az állam ad hozzá, részben vissza nem térítendő támogatás, részben kedvezményes hitel formájában. A támogatással az épületek szigetelését, nyílászárók cseréjét, a fűtés- és a melegvíz-rendszer korszerűsítését, gázkazáncserét és hozzá kapcsolódó kéménybélelést lehet majd finanszírozni, de fontos, hogy csak azok vehetik igénybe, akiknél van vezetékes gázfűtés, és legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell a beruházással elérniük.