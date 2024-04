– Építünk játszóteret Nagybajomban! Nagybajomhoz méltót, olyat, ahová a szülők, nagyszülők örömmel viszik ki gyermekeiket, unokáikat játszani – írta közösségi média oldalán Pirka Mátyás, a város polgármestere.

A városvezető arról is tájékoztatott, hogy nem egy, hanem három játszótérrel bővül majd a település.

– A második félévben TOP Plusz pályázati támogatásból megkezdjük egy nagy központi városi játszótér építését az Iskola közben. Ugyanebből a támogatásból játszóteret építünk, bővítünk a MIXI parkjában. Egy szociális városrehabilitációs EU-s támogatásból játszóteret létesítünk Kunmajorban a Zrínyi és a Huszár utcák kereszteződésénél a kanyarban. Ezeken kívül megújítjuk a Felszabadulás utcai játszóteret, valamint a halastó játszóterét is – írta Pirka Mátyás, aki így folytatta: a város vezetése egységesen elkötelezett abban, hogy játszótereket létesítsen a településen. Mindannyian szülők vagyunk, kisebb-nagyobb gyermekekkel, vannak, akik unokákkal. Mi magunk is érzékeljük a nyilvános játszóterek hiányát, ezért is döntöttünk arról, hogy ezen az évtizedes hiányosságon változtatunk. Hamarosan beérik a munkánk eredménye.