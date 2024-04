– Akkoriban mennyire volt nehéz érvényesülni?

– Az sosem könnyű, most sem az. Akkoriban zenét létrehozni nem volt nehéz, a nagyobb nehézség a hangszer volt. Gitárhoz vagy fúvós hangszerhez nagyon nehezen lehetett hozzájutni. Én is azért lettem dobos, mert az ötvenes években szaxofon a zeneiskolában nem volt és a családom nem volt tehetős, venni nem tudtunk. Így le kellett mondanom róla. Sokáig saját magunk készítettünk hangszereket, hogy tudjunk zenélni. A hetvenes évek közepén is volt még ez az amatőr mozgalom és a Molnár Gyuri pincéjében – ahol a nagybátyja méhekkel foglalkozott – hangfalakat készítettünk. Vágtuk a furnért, olvasztottuk az enyvet, ragasztottuk a fákat és vásároltuk a hangszórókat, itthon pedig raktuk össze. Saját magunk készítette mélynyomókat használtunk.

– Említette Molnár Györgyöt, vele kapcsolatban felreppentek hírek a sajtóban, hogy nincsenek jóban. Mi igaz ebből?

– Nekem nagyon rosszul esett, kellemetlen volt az egész felhajtás, amit a bulvármédia csinált. Az alapja az volt, hogy a Gyuri azt mondta, neki ennyi volt az Omega. Én viszont szerettem volna folytatni. Megkérdeztem őt is többször, de sajnos nemleges választ kaptam.

– Akkor ezek szerint jóban vannak és beszélnek egymással?

– Megvagyunk, de mindketten tartjuk az álláspontunkat, ami már korábban elhangzott.

– Készült egy új dal, az Őrizzük a lángot. Milyen koncepció mentén alkották meg?

– Közös szerzemény, hiszen a zenekari tagok hozzátették az ötleteiket. Ez így volt az Omegában is és szerettem volna követni a régiek példáját, ezt a zenei műhely jelleget továbbvinni. Szerencsére sikerült erre alkalmas zenésztársakat találni. Nekem nagyon tetszik a saját dalunk, ami egyben a zenekar ars-poeticája is. Ezt a dalt is hallhatja a közönség az április 19-i kaposvári koncertünkön sok más Omega-dal mellett.

– Lesznek még új számok?

– Nem tudom, mit hoz a jövő, de bevallom, én már gondolkodtam rajta. Folytatni szeretném, de erre természetesen a fiúknak is rá kell még bólintaniuk.