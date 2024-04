Habár a legendás Omega együttes három oszlopos tagja már a végtelen koncertteremben muzsikál, de a zenekar dobosa Debreczeni Ferenc "Ciki" így is mindent megtesz azért, hogy az Omega hagyaték életben maradjon. Ezért alapította meg zenekarát, az Omega Testamentumot.

– A zenekar már betöltötte a hatvanadik jubileumát is, de sajnos hárman elhagytak minket, én vállaltam, hogy megszervezem a zenekart, hogy meglegyen a hatvan éves jubileumi koncert.

Az ének volt a legkritikusabb, nem is volt egyszerű a választás, kerestünk egy énekest a zenekarba. Így esett Schrott Péterre a választásunk, aki nálunk jóval fiatalabb, de így remélhetőleg jó sokáig tovább tudja vinni az Omega örökségét. A billentyűsünk Nagy Zsolt, Fekete Tibor a basszusgitáros, ők mindketten a Korálban zenéltek. Erdős Róbert gitáros pedig a legfiatalabb a zenekarban. Az elmúlt egy év alatt sikerült tökéletes összhangot találni a zenekari tagok között. Ezért bemutattuk az első saját dalunkat, az Őrizd a lángot címűt, amely az Omega Testamentum ars poeticája, és mind stílusában, mind szövegében kapcsolódik az Omega Testamentum című lemezéhez, mondta lapunknak Debreczeni Ferenc, Ciki, az Omega egykori dobosa, aki 51 évig játszott a zenekarban és volt szerzőtárs.

Ciki nem tud leállni a zenéléssel és persze nem is akar.

Ciki az új zenekarral szeretné hordozni koncertről koncertre az Omega zenei örökségét, jelenlétével biztosítva a produkció, a sajátos stílusjegyek és az előadásmód eredetiségét. A hamarosan Kaposváron is fellépő Omega Testamentum produkció fellépésein természetesen a legendás Omega dalok csendülnek fel, a zenekar minden korszakából válogatva dalokat. – A különböző lemezek és stílusokból válogattunk dalokat, mert a végtelenségig nem mehet egy ilyen koncert, a közönség befogadóképessége is véges és persze nem akarom másra kenni az egészet: az én állóképességem a régi, mondta Debreczeni Ferenc nevetve. Megjegyezte: annak idején voltak három órás koncertjei az Omegával, amikor a Rapszódia szimfóniát játszották. – Az elején elkezdtem, a végén lejöttem, ezt nem biztos, hogy ma meg tudnám tenni, mert azóta eltelt 5, de akár 8 év is, mondta a legendás zenész.

A zenekar idén is járja az országot és idén külföldön is fellépnek majd. Hiszen Ciki elmondta, hogy szeretné újra bejárni azokat az európai országokat, ahol a régi felállásban az Omega fellépett. Elsőként Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában zenél az Omega Testamentum, de tervben van Németország és Anglia is.

Az Omega a magyar zenei élet meghatározó zenekara volt, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjat kapott, s sok tekintetben útörőnek számítottak a magyar zenei életben. Az Omega elsőként jutott el Angliába, ahol egy turnéjuk is volt, de 1994-ben együtt énekelt Kóbor János a Socrpions koncertjén, ahol népstadionban Kóbor és Meine együtt énekelte magyarul a Fekete pillangót, angolul a Wind of Change-et. Ezt viszonozta 2009-ben Budapesten a Sportarénában, majd Kassán a Scorpions-koncerten Kóbor János és Molnár György gitáros. A Scorpions 1995-ben angol nyelven, White Dove címmel feldolgozta a Gyöngyhajú lányt; a két együttes 2014 júniusában, a rendszerváltoztatás 25. évfordulóján, több tízezer ember előtt ismét együtt lépett fel a budapesti Hősök terén.