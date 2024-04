A rendszerváltás után három és fél évtizeddel is ott tartunk: sokak szemében a húsvét még mindig nem más, mint nyúlváró családi-baráti buli, amely kiváló alkalom külső-belső locsolkodásra. A keresztút, Jézus nagypénteki passiója pedig szakrális közegben játszódó látványos színházi produkció. S mivel vélhetően felkavarja az embert, ezért különösebben nem célszerű foglalkozni a bibliai történettel, még a végén megüli gyomrunkat az ilyen témájú előadás, zenemű vagy film. Bezzeg a húsvéti sonka-tojás frissen reszelt tormával nem rejt ilyen veszélyt. (Dehogynem!).

Sarkosak e kijelentések, pedig lépten-nyomon tanúi vagyunk; annak ellenére, hogy a húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe. A hívek tisztában vannak ezzel, a hit után kutakodók, a keresők is talán megízlelhetik húsvét misztériumát, hiszen mindannyiunkért feláldozta magát Jézus, hogy megváltsa a világot. Az istentagadók azonban nem akarnak és nem is tudnak megsejteni bármit is e titokból. Szent elhatározással ragaszkodnak nézeteikhez. Lázár Ervin finom eleganciával úgy fogalmazott: „aki távolodik Istentől, az is közeledik hozzá, csak a hosszabbik utat választotta.”

A húsvétokban számomra mindig az volt a szép – gyerekkorom kedves falujában, Rinyakovácsiban is –, hogy szent és profán, egyházi és néphagyomány ölelkezett össze az ünnepben. A templomi istentisztelet jól megfért a főtt sonkás-tojásos-süteményes, locsolós ünneppel és a nyuszifészek megannyi meglepetésével. Azt tartom bajnak, ha a világi szokások felülírják, mi több megsemmisítik a 2000 éves történetet, s a nyúl és az eszem-iszom válik a főattrakcióvá. Merthogy efelé haladunk…

Szerencsére az idei húsvétkor is új reménnyel telt meg a szívünk, hogy kibírjuk pünkösdig, a Szentlélek eljövetelének napjáig. A döbbenet erejével ható – feltámadás – pedig mindannyiunkban ott bujkál, hiszen nem feledhetők Juhász Gyula gyönyörű sorai: Egy régi húsvét fényénél borongott / S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, / Én dalt jövendő húsvétjára zsongok / És neki szánok lombot és zenét. // E zene túlzeng majd minden harangot / S betölt e Húsvét majd minden reményt. / Addig zöld ágban és piros virágban / Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!