Szinte megállás nélkül cserélik a téli gumiabroncsokat nyárira a kaposszerdahelyi Buzsáki Autóguminál. A kora nyárias időjárás miatt már húsvét előtt elkezdődött a roham, de a következő hetekben sem unatkoznak majd a szervizben. Buzsáki Zoltán, a vállalkozás tulajdonosa elmondta, most már időszerű lecserélni a gumikat, mert az átlaghőmérséklet tartósan hét Celsius-fok felett van. Hajnalban viszont még érdemes óvatosabban autózni a nyári abroncsokkal. A szakemberek szerint a biztonságos közlekedés miatt érdemes ötévente, vagy 50 ezer megtett kilométer után újat vásárolni.

– Ilyenkor is érvényes az a szabály, hogy az évszaknak megfelelő gumival kell közlekedni – emelte ki Buzsáki Zoltán. – Sokan panaszkodnak arra, hogy a téli abroncs olyan szinten felkeményedett, hogy az már csúszik, amelyik pedig puha maradt, az csikorog ebben az időben. Ezért is fontos, hogy mindenki nyárira váltson. Megbízható, kipróbált gumikat árulunk. Ezeket az ügyfeleink véleménye és a családi tesztelés eredménye alapján ajánljuk – mondta a Buzsáki Autógumi tulajdonosa.

Ötévente, vagy ötvenezer megtett kilométer után érdemes új abroncsokat vásárolni

A jutai Oros Gumiszervizben is folyamatosan érkeznek az ügyfelek. Oros András, a szerviz tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, a nyári abroncsok ára nem változott tavalyhoz képest, sőt van, ami olcsóbb lett. A díjaikon azonban muszáj volt drágítaniuk. – Emelkedtek a bérek, a járulékok, a víz, a villany és a gáz ára is, ezért a tárolási és a szerelési díjaink is magasabbak lettek – mondta Oros András. – Ügyfeleink felének autóin már lecseréltük a téli abroncsokat, de folyamatosan dolgozunk, hogy a következő hetekben minden járműre felkerülhessenek a nyáriak – tette hozzá.