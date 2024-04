Több mint hárommillió forintos támogatást kapott a hencsei kisebbségi önkormányzat a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) Családi Portaprogram – Szociális Földprogram pályázatán, ebből vásárolták azt a hatszáz előnevelt csirkét is, amit most szétosztottak a rászoruló családok között.

Bogdán Renáta, a hencsei roma önkormányzat elnöke elmondta: arra törekednek, hogy ismét elterjedjen a faluban a háztáji gazdálkodás, visszataláljanak az itt élők a hagyományos paraszti szemlélethez és amit csak lehet, maguk állítsanak elő. Ezt a célt szolgálja a most lezajlott csibeprogram és a korábbi gyümölcsfacsemete- és vetőmagosztás is.

– 15-15 csirkét kaptak a családok, akik vállalták a felnevelésüket – mondta Bogdán Renáta. – A támogatás ösztönzi a falusiakat, hogy visszataláljanak a klasszikus vidéki életformához, másfelől hatalmas segítséget is jelent a csekély jövedelmű emberek számára. Az elnyert több mint hárommillió forintot konyhakertek megműveléséhez, a kisállattartási gyakorlat megerősítéséhez és az önellátás alapjainak megszilárdításához lehet felhasználni.

Bernáth Zoltánék már korábban is részt vettek hasonló programban és elmondásuk szerint nagy öröm volt számukra, hogy ismét bekerültek a kiválasztottak közé. – Mindketten rokkantnyugdíjasok vagyunk és kevés jövedelemből kell megélnünk, így minden segítség jól jön – mondta Bernáthné.

Kígyósi Gáborné tíz éve özvegy, ő először kapott támogatást. – Mivel még nem értem el a tényleges nyugdíjkorhatárt, így özvegyi nyugdíjra sem vagyok jogosult, emiatt is jól jött ez a segítség – mondta.

Az, hogy mindez megvalósulhatott, a helyi Jobb Jövőért Egyesület, Fehér Sándor Roland pályázatíró és Bogdán Renáta érdeme – mondták el a helybeliek. – Nekik volt köszönhető ezúttal is a siker. A roma elnök asszonyt nem ok nélkül fogadták soraikba nemrég a Főnix nagyasszonyok, akik között csak a legkiválóbbaknak van hely…