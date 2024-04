Volt, ahol sajtkóstolóval, máshol szerencsekerékkel várták a hallgatókat a MATE Kaposvári Campusának karriernapján. Szalafai Dávid a kaposvári cukorgyár standjánál töltötte a legtöbb időt. – Arról érdeklődtem, hogy a duálist képzést tölthettem-e nálunk és azt a választ kaptam, hogy folyamatban van az egyetemmel az együttműködés – tette hozzá a kaposvári gépészmérnök hallgató. Szerinte ebben a szakmában könnyen el tud majd helyezkedni.

Fotó: Lang Róbert

Pethő József, a Szabó Fogaskerékgyártó Kft. műszaki vezetője szerint nagy szükségük van művelt mérnökökre, akik a modern gépeket programozni tudják, valamint egy ötezer négyzetméteres új üzemet is építenek, amelynek alapkövét szerdán teszik le.

A Kaposvári Villamossági Gyár standján a duális képzésben résztvevő hallgatókkal is találkozhattak az érdeklődő diákok. Sőt, HR-es kollégájuk rögtönzött állásinterjút is tartott. – Három éve vagyunk a campussal szerződésben mind a villamosmérnöki, mind a gépészmérnöki képzés körében, műszaki utánpótlás nélkül nincs jövőnk, ezért fontosnak tartjuk, hogy évről-évre bemutatkozzunk a karriernapon – mondta el Szalai Gyula, a vállalat ügyvezető igazgatója. Fábián Balázs, a Videoton Elektro-Plast Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: több évtizede támogatják a műszaki oktatás a városban.

Keresik a mérnököket

– Megváltozott a világ, visszaszorult a betanított munka, a gépesítés teret nyer és ezekhez képzett szakemberekre, van szükség és szinte az összes műszaki területen keresünk mérnököket – jegyezte meg Fábián Balázs. A somogyi vállalatok mellett a Kaposvári Szakképzési Centrum, a Mathias Corvinus Collegium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal és több óvoda is bemutatkozott. – Fontos, hogy a frissen végzett hallgatók tudjanak az óvodánkról, módszereinket megismerjék, óvónőre mindig szükség lesz és folyamatosan monitorozzuk a lehetőségeket – mondta el Darázs Judit, a Tar Csatár Központi Óvoda vezetője. Vörös Péter, a MATE Kaposvári Campusának főigazgatója köszöntőjében kiemelte: negyven vállalat, szervezet vesz részt az idei karriernapon. – Hármas célt tűztünk ki, szeretnénk növelni a vidék munkaerő megtartó képességét, erősíteni a helyi, régiós vállalatokkal a kapcsolatot és olyan képzéseket indítsunk az egyetemen, amellyel a cégek utánpótlását biztosítani tudjuk – mondta el a főigazgató. Megemlítette: a gépészmérnöki képzésre hét százalékkal többen jelentkeztek fiatalok, de az agrár, gazdasági szakok is népszerűek, a pedagógus képzések esetén dupla annyi hallgatót vettek fel.

Fotó: Lang Róbert