– A Balaton nemcsak turisztikai, de fagylaltnagyhatalom is, minden bizonnyal az egy főre jutó minőségi cukrászdák száma itt a legmagasabb az ország turisztikai régiói közül – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. Hozzátette: nemcsak a part mentén nyitva tartó fagylaltozók tulajdonosainak jelentkezését várják, hanem azokét is, akik a víztől messzebb található településeken üzemeltetik cukrászdájukat. Fekete Tamás kiemelte: a négy évszakos, Nyitott Balaton elnevezésű kampány egyik fontos törekvése, hogy a régióról ne csak a nyári szezonban jelenjenek meg hírek, hiszen már tavasszal is számos rendezvényt tartanak és sok cukrászda, fagyizó is nyitva van már.

Az idei zsűriben ott lesz a 2024-es Gelato World Cup bronzérmes magyar csapatának képviselője Somogyi Renáta, a gyenesdiási Bringatanya fagylaltmestere is, aki május 10-én Siófokon egy különlegességgel is készül. Még van idő jelentkezni a versenyre, de már tizenegy cukrász, fagylaltmester biztosan részt fog venni a megmérettetésen. Vajon mivel múlják felül idén a tavalyi győztes, az Amaretto fagylaltozó „balatoni tövises mangósorbet” kreációját?