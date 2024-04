Mesztegnyőn korábban működött egy családi bölcsőde, de ott nagyon kevés gyereknek tudtak helyet biztosítani, ezért is vágott bele az építkezésbe a település. Nagy László Péter kiemelte, az új intézményben tizennégyen férnek el, és már az összes hely elkelt. – Azt tapasztalatom, hogy a következő években is lesz majd utánpótlás, mert szerencsére nem csökken a létszám a településen – hangsúlyozta a polgármester. – Néhány fiatal pár, akik korábban elköltöztek, úgy döntöttek, hogy visszajönnek és itt telepednek le. Ez is bizalomra ad okot – tette hozzá Nagy László Péter.