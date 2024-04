Tizenöt fiatalt oktat tavasszal is a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület. Az ifjúsági tűzoltók elméleti és gyakorlati képzéseken vesznek részt. A havonta egy alkalommal szervezett eseményen szinte minden olyan tudást megszerezhetnek a diákok, amit a felnőttek is megtanultak. Az egyesület óráin nem csak látrányi, hanem környékbeli fiatalok is részt vesznek.