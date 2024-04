Nyolc madárral biztosan kevesebb fészkel mostantól a játszótér felett. A platánfák tetejét négy madárotthontól szabadították meg csütörtökön délelőtt. A fészkek azonban nem volt üresek, 13 tojást találtak a munkát végző vállalkozás dolgozói. A „beavatkozáson” Pintér András a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) természetvédelmi őre is részt vett. Elmondta, a tojásokat várhatóan más fészkekbe helyezik át, de az is elképzelhető, hogy keltetetőgépbe kerülnek.

– Csak részben oldódott meg a probléma azzal, hogy eltávolították a fészkeket – mondta Pintér András. – Hosszú távon az lenne a megoldás, ha fák koronáit jobban visszavágnák, mert akkor a varjak nem raknának ott fészket, hanem arrébb egy magasabb fa tetejére költöznének. A faápolási munkát végző cég munkatársai néhány veszélyesebbnek ítélt, a játszótér fölé magasodó ágat is eltávolítottak, de mivel költési időszak van, ezért jobban nem nyesték meg a növényeket – tette hozzá a természetvédelmi őr. Pintér András arról is beszélt, a vetési varjak a zárt erdőket nem igazán szeretik, ezért is költöznek inkább a parkokban található fák tetejére.

Az általunk megkérdezett kaposvári családosok örülnek annak, hogy megoldódott a varjú-probléma a játszótérnél. Fülöp Zsolt kaposvári édesapa elmondta, az egyik padra folyamatosan odapiszkítottak a madarak, ezért nem lehetett ráülni, és a földön is mindig volt egy terület, ami ürülékkel volt szennyezett. Fecán Márk, egy másik kaposvári szülő azt mondta, naponta tapasztalja, hogy a varjak a járdára piszkítanak, de különösebben nem zavarja.