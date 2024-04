Csak egy fújás, és utána a többi – megjelent a Poco Bar, az Elf Bar mutációja. – Az ehhez hasonló, eldobható elektronikus cigaretták gyorsan terjednek a fiatalok között Somogyban is. Ezek a szerek láthatóan „nagyon futnak”, de nincs felmérés arra vonatkozóan, hogy mennyien élnek vele – tudtuk meg a „TÜKÖR” Somogy Megyei Addiktológiai Ambulancia vezetőjétől.

A kontroll nélküli fogyasztás veszélyes

– A fiatalok előszeretettel használják ezeket a dohánytermékeket, de nem néznek utána a különféle káros hatásainak – mondta Kovács Gergely. – Egy ilyen termék előbb nagy hírverést kap a közösségi médiában, és ezután mindenki ki akarja próbálni, mert érdekli az újdonság. A kontroll nélküli fogyasztás azonban veszélyes. Korlátlanul lehet újra szívni, mert nem kell újratölteni, mint az elektromos cigiket. Könnyen beszerezhető online formában, ez nem okoz gondot a fiataloknak.

Már az alsóban érzékelhető, hogy a cigi státusz

Az általános iskolában a felsősök között nagy ritkán bukik le egy gyerek, hogy cigizik, akár hagyományos dohányáruval is, de már az alsóban érzékelhető, hogy a ciginek egyfajta státuszértéke van, tapasztalta az iskola­pszichológus. Mátraházi Tiborhoz 1500 gyerek tartozik, Kaposvár környékén nyolc iskolában dolgozik iskolapszichológusként, köztük olyan nagy intézményekben is, mint a kaposfői vagy a szennai iskola. Az e-cigik high tech és minőségi holmiknak tűnnek, ezért a fiatalok és a gyerekek automatikusan vonzódnak hozzájuk, állítja.

– Már a kisebb korosztály is vágyik a cigire, ami abból fakad, hogy a felnőttek példáját követik – mondta Mátraházi Tibor. – Ugyanis nem a duma nevel, hanem az a viselkedés, amit a felnőtt mutat. Ha a gyerek azt látja, hogy a szülei sóvárognak a cigi után, akkor ezzel azonosul és részesülni akar belőle. Mellesleg ugyanígy van a telefonnal is, ha anyuka állandóan nyomkodja, akkor a kisgyerek is fogja.

A dohányzás egyfajta beavatási rítus

– A dohányzás egyfajta beavatási rítus, mert a cigi a felnőttekhez kötődik. A gyerekek, pláne a kamaszok, mindig nagyobbaknak akarnak látszani, mert tele vannak kérdőjelekkel és kétségekkel arra vonatkozóan, hogy mi ez a világ körülöttük – fejtette ki az iskolapszichológus. – A régi társadalmakban voltak hagyományos beavatási szertartások, rítusok, amikor egyértelművé vált, hogy a kisfiúból nagy lett, de most egymásba úsznak az életkorok, és elmosódnak a határok. Emiatt a gyerekek nem találják a helyüket ebben a világban – mutatott rá a mentálhigiénés szakember.

Meredek emelkedésben az érintettek száma

Az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása szerint a nikotinmérgezéses esetek száma az elmúlt években meredek emelkedést mutatott. 2021-ben 29 esetet, 2022-ben 42-t, míg 2023-ban már 66 esetet regisztráltak. Megdöbbentő, hogy 2023-ban a nikotinmérgezéses esetek több mint 92 százalékában kiskorúak voltak az érintettek. Szakértők szerint az illegális dohánykereskedelem jelentős része ma már az online térben működik, ez a fiatalok számára megszokott terep. A toxikológusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a kategorikus tiltás nem vezet eredményre, inkább felvilágosításra és megelőzésre lenne szükség.