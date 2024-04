Ingatlan 32 perce

Most álmodhat egy nagyot a Balatontól nem messze!

Vörsön eladó egy olyan családi ház, amely egy kreatív ember számára motiválóan néz ki. Most jó áron lehet az Öné, és a hozzá tartozó telek sem apró, így akár nagyban is gondolkodhat. A tető új, a ház felújítandó, a szomszédok kedvesek, így minden adott egy jó alaphoz. Ha az igazán jó lehetőséget kereste, akkor most azt mondanánk: megtalálta!

“LIDO HOME ingatlan DOMBÓVÁRI irodája kínálja eladásra a VÖRSI CSALÁDI HÁZAT! -Vörs település Keszthelytől 15 km-re, a Balaton parttól 7 km-re található, -3868 m2-es telken 91 m2-es tégla építésű polgári stílusú családi ház, -az ingatlan elosztása: 3 szoba, konyha, fürdő+wc, folyosó, -a tető cseréje ebben az évben történt, Lindab cseréplemez került fel, -a ház maga felújítandó állapotban van, -fűtése jelenleg a szobában elhelyezett kályhával lehetséges, -gázvezeték az utcában, csatornarendszerre csatlakoztatva, -nagy telekkel rendelkezik az ingatlan, mely gazdálkodásra kiválóan alkalmas, -rendezett település, kedves szomszédokkal, Értékegyeztetéssel budapesti, pécsi, kaposvári, dombóvári lakást az eladó beszámít! Kiváló lehetőség azok számára, akik a saját ízlésük alapján szeretnék felújítani új otthonukat!”[...] További jó lehetőségeket keressen az ingatlanbazar.hu oldalán!

