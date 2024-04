Miovecz János arról is beszélt, csatlakoztak a TeSzedd! önkéntes szemétszedési akcióhoz is és várták a zsákokat, melyekbe gyűjteni akarták a hulladékot, de a szemétszedés kezdéséig nem értek oda vele. Az intézmény vezetője hozzátette, tanórákon is különböző programokon is sokat beszélnek a környezetvédelemről.

Tízezer tonnákban mérhető a szemét mennyisége

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási (KHG) Nonprofit Kft.-hez tartozó településekről az elmúlt évben több mint 24 ezer 500 tonna kommunális hulladékot gyűjtöttek össze. Ennek több mint felét Kaposváron. Szelektív hulladékból több mint 4300 tonna, lomból 733, zöldből majdnem 3000, üvegből 352 keletkezett. A Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központban kezelt hulladékok mennyisége 2023-ban összesen csaknem 40 ezer tonna volt. Ennek nagy része a majdnem 28 és félezer kommunális hulladék. A hulladékudvarokban is nagy volt a forgalom az elmúlt évben. A kaposváriba több mint 35 ezret szállított be a lakosság. Nagybajomba 4300, Hőgyészre 3100, Igalba 2150, Somogyjádra 1900 hulladék került be – tájékoztatta szerkesztőségünket Szilágyi Ádám a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője.