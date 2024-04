– Nincs még tíz óra, de már az utolsó szemeket is eladtuk – jegyezte meg a kiskorpádi őstermelő. Rádóczi Imrénél már hazai újburgonyát, uborkát és zöld-sárga spárgát is lehetett vásárolni. A ropogós retekből és a leveszöldségekből is került a kosarakba.

– Húsos csontot vettem, ebből lesz leves és kell még hozzá petrezselyem gyökér és sárgarépa is, a hagymát már megvettem – mondta el Kovács Lajosné. Szegleti László sárga gévagombát és sötét trombitagombát kínált. – A napokban mondanak még esőt, talál jövő héten már vargányát is találok – tette hozzá.