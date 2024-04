Maci, Felhőcske és Napocska, a nyolchónapos alpakakölykök nemrég a kaposvári S parkban mutatkoztak be a kaposvári közönségnek, ahol a gyerekek szinte megrohamozták őket. Gazdájuk, Horváth Alexandra elárulta, hogy az állatok közelsége rendkívül jó hatással van az emberekre, ezért is foglalkozik velük.

Az alpakák nem szeretik a magányt, de az ember is szívesen van a közelükben

– Bemutatkozásunkon egy autista gyermek is vendégünk volt, akire rendkívül pozitív hatást gyakorolt az alpakákkal való találkozás – mondta el Alexandra, aki tizenöt évig Németországban élt, és magával ragadta az alpakák világa. – Még soha nem simogatott ilyen állatokat, azóta viszont folyamatosan keresi a társaságukat. Nem véletlen, hisz az alpaka megjelenése és természete miatt is alkalmas erre a célra. Amikor együtt vannak vele jelentős a figyelem, a gondolkodás és a motiváció fejlődése, az önbizalom erősödése, a depresszív, szorongó érzések csökkenése, az életöröm érzésének növekedése. Rendkívül szelíd és szerethető állatokról van szó, így ha hosszabb ideig a társaságukban vagyunk, az kifejezetten lélekpihentető.

Horváth Alexandra azt mondja, pár hónapja költöztek vissza Magyarországra, és a céljai közt szerepel egy farm kialakítása. – Jelenleg három nyolchónapos kölyökkel foglalkozunk, akiknek remélhetőleg akár még huszonöt évig is gazdái lehetünk – tette hozzá Horváth Alexandra. – Az alpaka Dél-Amerikában őshonos állat, de az Alpokban is rengeteg él belőlük. Táplálkozás szempontjából nem túl igényesek, elsősorban a cinkben és szelénben gazdag táp­anyagot kedvelik.

Alexandra szerint most küzdenek ők is a korán jött meleggel. – Várjuk a birkanyíró mestert – tette hozzá –, és már felvettem a kapcsolatot olyan mesterekkel is, akik a rendkívül puha és finom gyapjú feldolgozásában is segítenek majd.

Egy különleges farmot hoznának létre külföldi mintára – Egy olyan farmot szeretnék létrehozni, amely nem egyszerűen állatsimogató, annál sokkal több – mondta Horváth Alexandra. – Ugyanis az állatok nem szeretik a magányt, nagyon könnyű megfogni, simogatni őket. Ezért kisebb családok, céges társaságok is eltölthetnek néhány órát a társaságukban, de az is nagyon gyakori, hogy például esküvői fotózás helyszíneként választják a farmot, vagy családi összejövetelek helyszíneként. Ugyanakkor az alpakasétáltatás, az állattal való túrázás is jellemző, többek közt ezt szeretném én is itthon megvalósítani külföldi mintára. Egyelőre szüleim birtokán laknak az állatok, akiknek a négyéves kisfiam adott nevet, és aki a gondozásukban is kiveszi a részét, hisz elsősorban az volt a célunk, amikor hazaköltöztünk, hogy egy természetközeli helyen éljünk kedvenceinkkel.