Bemutatták a téli fonóban készült horgolt és kötött alkotásokat, a terem másik felében pedig a Nemzeti Művelődési Intézet szakköri programja keretében nemezből készült termékeket is megcsodálhattuk – mondta Berta-Szabó Georgina szervező.

A hatalmas udvarra már hétfőn is játszani hívták a gyerekeket, akik menetleveleket kaptak és gyűjtötték szorgalmasan a pontokat az állomásokon. Sokféle népi játékot és mesterséget kipróbálhattak; készíthettek szélforgót, golyókat gurítottak a célba, műanyag csirkét üthettek bele a kosárba, rongylabdával dobták szét a dobozgúlát, lengőtekéztek.

Kedvelték a labirintust, a kötélhúzást és a zsákban futást, beöltözhettek népviseletbe és fotó is készült róluk. A nap végén előkerült sok-sok csokoládé, süti és kalács is. A legügyesebbek jutalmat is kaptak. A szervezők szándéka az volt, hogy játékos honismereti órán vegyenek részt a gyerekek.

Sok ellenállást kellett leküzdeni

Az egyik csöppség ki sem várta, hogy valamennyi bábut felállítsák, odament és kézzel döntötte le a bábukat, amíg édesapja el nem csábította másik helyszínre. A rongylabdások pedig elkészítették a dobozgúlát, de mire dobásra került volna sor, a szél szétgurította a dobozokat.