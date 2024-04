A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a honlapján közzétette azon civil szervezetek adószámát, valamint a vallási közösségek és a Nemzeti Tehetség Program technikai számát, amelyekre érvényes felajánlás tehető. Idén is mindenki szabadon rendelkezhet befizetett adója 1+1 százalékáról. Az egyik 1 százalék felajánlható egy civil szervezetnek, további 1 százalék pedig valamely vallási

közösségnek vagy a Nemzeti Tehetség Programnak. A rendelkezőnyilatkozat akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is a benyújtható a NAV-hoz a „23EGYSZA” lapon május 21-éig. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben KAÜ-azonosítóval, a NAV webes kitöltő programjában lehet.

2024. január 1-jétől nem vehető figyelembe a technikai számra tett, formailag megfelelő nyilatkozat akkor sem, ha a magánszemély az adóévet követő év május 20-áig – a 2024-es rendelkezési évben 2024. május 21-ig – nem nyújtott be személyijövedelemadó-bevallást vagy a benyújtott bevallása alapján nem keletkezett adóköteles, összevonás alá eső jövedelme. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.