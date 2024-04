Pénteken kora délután hivatalosan is átvehették az utat a kerékpárosok. Legalább kétszáz felnőtt és gyerek pattant nyeregbe pénteken délután Fonyódon a néhány hónapja elkészült bő 5 kilométeres kerékpárút fonyódi végén, a Boros kastélynál, hogy aztán áttekerjenek Csisztafürdőre a nyári meleget idéző napsütésben. A rengeteg résztvevő is jól mutatja, hogy mekkora volt az igény ennek az útnak az elkészülésére. Kényelmes tempóban körülbelül 20 perc alatt tették meg a távot a bringások, amit végig két rendőrautó is kísért, és egy egészségügyi autó is biztosított.