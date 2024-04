A Bartók Rádióból, illetve a KaposFestről is ismert zenei stand-upos, antikvárius visszatérő vendég Somogyban. Kaposváron a Táncsics gimnáziumban diákok százainak tartott rendhagyó ének-zene órát, és a többi között a zeneiskolában is bűvölte már közönségét humorral dúsított ismeretterjesztő előadásaival. Május 6-án a Hotel Dorottya nagytermében tapsolhatunk a zenetörténész előadásának, de nyáron a Kultkikötőben is találkozhatunk majd a különleges misszióra vállalkozó stand-upossal.

Bősze Ádám egyébként egykor ferences rendi szerzetes volt, elvégezte a Zeneakadémiát, s most minden lehetőséget megragad ahhoz, hogy a klasszikus zenét jópofa körítéssel, számos érdekességet felfedve korról, muzsikusról, művekről, közelebb vigye hallgatóságához – minél több fiatalt bevonva a komolyzene kínálta élménybe.

Mint megtudtuk, ősszel ismét a vármegyeszékhelyre érkezik a népszerű zenetörténész; a Kaposváron is nagy hagyományú Szakrális Művészetek Hete keretében a Szent Imre-templomban Angyalok éneke címmel tart előadást.

Bősze Ádám május 6-án a Hotel Dorottya nagytermében lép fel.