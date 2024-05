Alig több mint egy hónap múlva ismét az urnák elé járulunk, hogy eldöntsük, ki képviselje a somogyi polgárokat az Európai Parlamentben, a vármegyei közgyűlésben, a települési és nemzetiségi önkormányzatokban. A Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke a kampány és a választások tisztaságát várja.

Biró Norbert kiemelte: több szempontból is érdekes lesz a mostani választás. Első alkalommal zajlik együtt az európai és az önkormányzati voksolás, így a megszokotthoz képest több szavazólapot kap a választópolgár. Szavazhat európai parlamenti és vármegyei közgyűlési listára, polgármesterre és helyi képviselőkre, valamint az arra jogosultak a nemzetiségi képviselőkre. Az önkormányzati választásról érdemes tudni, abban is történt némi változás. Pontosabban nem is a választás változott, ugyanúgy kell szavazni, mint korábban, de annyi módosult, hogy bár június elején szavazunk, az előző voksolás ősszel volt, így októberig tart valamennyi testület mandátuma, az esetleges változások csak azt követően lépnek életbe.

– A kampány elkezdődött, és egészen a szavazás napjáig, június 9-ig tart – emelte ki Biró Norbert. – Somogyban eddig nem volt jellemző a sárdobálás, a negatív hangvételű kampány. Reményeim szerint idén sem lesz ez másként, minden választáson elinduló szervezet és személy valótlan állítások helyett a jövőbeli békés építkezéshez kapcsolódó gondolatait, elképzeléseit osztja meg választóival akár személyesen, akár a közösségi médiában. Tudom, olykor nehéz kiszűrni a fals hangokat, a földtől sok esetben elrugaszkodott ötletelést, de arra biztatom a somogyi polgárokat, tájékozódjanak, és az általuk legalkalmasabbnak tartott jelöltre, jelöltekre szavazzanak. Arra kérek ugyanakkor minden választáson indulót, hogy tartsa tiszteletben ellenfelét, hiszen nem vérre menő harcról van szó, hanem a demokrácia ünnepéről, a szabad választásról – mondta az elnök.