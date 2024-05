Megérte 250 millió forint pályázati pénzből felújítani az óvodát és bölcsődét építeni Somogyjádon egy éve. Az intézménybe idén 18 új óvodást írattak be szüleik. Kurucz Gáborné, a Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde főigazgatója elmondta: jelenleg 64 gyerekük van, ősztől azonban több mint 70-en járnak az intézménybe helyből, Alsóbogátról, Eddéről és Várdáról.

– Azt látjuk, fontos a szülőknek, hogy ne vigyék el a városba gyermekeiket, hanem helyben írassák be – hangsúlyozta Kurucz Gáborné. – Szerencsére sok többgyermekes család költözött a településre, ezért bőven van utánpótlás. Családcentrikus intézmény vagyunk, odafigyelünk a hagyományápolásra és a személyiségfejlesztésre – tette hozzá a főigazgató.

A kaposfői Napsugár Óvoda és Mini Bölcsődében is folyamatosan emelkedik a létszám. Pám Miklósné igazgató érdeklődésünkre elmondta, csaknem húsz gyerekkel gyarapodtak, de a környező településről várhatóan még érkeznek hozzájuk fiatalok. Jelenleg nyolcvanegy óvodásuk van, a következő nevelési évtől előreláthatólag meghaladja a számuk a kilencvenet.

A toponári Festetics Karolina Központi Óvoda is népszerű a szülők körében. Bekesné Porczió Margit igazgató azt mondta: Patalomból, Zimányból, Orciból is fogadnak fiatalokat, de több olyan szülő is hozzájuk íratta be gyermekét, aki a MATE-n dolgozik. – Örökös zöldóvoda címmel kitüntetett intézményünkben szép, rendezett környezettel, tágas udvarral és sok programmal várjuk a gyerekeket – tette hozzá.

Fotóill.: Lang Róbert

Nincs változás



Majdnem ugyanannyi első osztályos kezdi meg a tanévet szeptemberben a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolához tartozó intézményekben, mint egy évvel ezelőtt. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató lapunknak elmondta: a két héttel ezelőtti beiratkozáson 421 tanuló nevét rögzítették az iskolák. A legtöbben, összesen 74-en a Kodály-iskolát választották. A főigazgató kiemelte, 208-an a körzetükhöz tartozó iskolába járnak majd az ősztől, 213 gyerek azonban a körzetén kívül eső intézményben kezdi meg tanulmányait. – Minden iskolában azt tapasztaltuk, hogy a beiratkozásra felkészülten jöttek a szülők és együttműködőek voltak – mondta Szabó Zoltánné.

A főigazgató arról is beszélt, hogy a Berzsenyi-iskola leendő elsőseit még náluk íratták be, a gyerekek azonban szeptembertől már egyházi fenntartású intézménybe járnak, miután az evangélikus egyház vette át az intézményt.