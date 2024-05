– Nagy a körzetem, körülbelül 1500 betegkártya tartozik hozzám, ezért ha egyszer el akarnám adni, akkor az szinte biztos, hogy lehetetlen küldetés lesz – mondta Gyánó Barna, kaposvári gyermekháziorvos. – Több mint 25 évvel ezelőtt a rendelő bevételének jelentős részét adta a kártyapénz, amit a betegek után kaptunk. A kisebbik fele a támogatásokból adódott. Ez most fordítva van. A kártyapénz minimális, a támogatás magas, de nem mindegy, hogy mennyi idős az orvos. A fizetést ugyanis az életkor után kapjuk. Minél idősebb az orvos, annál több a pénz. Ez azt jelenti, hogy egy fiatalnak szinte eladhatatlan a praxis, mert ugyanannyit kell dolgoznia, mint a korosabb kollégájának, de jóval kevesebbet kap érte – hangsúlyozta a kaposvári gyermekháziorvos. Gyánó Barna arról is beszélt, a Kaposváron működő tizenöt gyermekháziorvosi körzetben négyen 65 év felettiek. Ötvenévesnél fiatalabb kollégája nincs is. Néhány év múlva öten érik el a nyugdíjkorhatárt, és kérdéses, hogy utána is vállnak-e munkát.

Dús István kiskorpádi, gigei, csökölyi és rinyakovácsi háziorvos kérdésünkre elmondta, a mostani állás szerint nem tudná eladni a praxisát és nem is számol ezzel. – Rengeteg az üres praxis a környéken és azok sem töltődnek be már évek óta – emelte ki. – Akkor miért egy ilyen nagy körzetet vegyen a nyakába valaki, amikor a finanszírozása nem magasabb, mint egy majdnem fele ekkorának – mondta lapunknak Dús István.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint Somogyban jelenleg 34 betöltetlen háziorvosi praxis van. Az egyik ilyen Ságváron található, ahol 2010 óta nincs gyermekháziorvos, azóta helyettesítéssel látják el a rendelést. Kecskés Gábor polgármester érdeklődésünkre elmondta, jól működik ez a rendszer is, hozzászoktak már, de azért örülnének annak, ha lenne helyben élő orvos. Jelenleg ugyanis naponta mindössze egy órában zajlik rendelés.

Lakócsán tizenhat év után sem adták fel a keresést

Somogyban a legrégebb óta betöltetlen háziorvosi praxis az ötszáz lelkes Lakócsán található. A településen 16 éve helyettesítéssel oldják meg a rendelést. Csonka József polgármester érdeklődésünkre elmondta, a jelenlegi orvos zökkenőmentesen látja el a feladatot, de nem adták fel a keresést, szeretnének a faluba állandó orvost, de eddig minden próbálkozásuk meghiúsult.

– A rendelő felett van egy lakás, amibe azonnal beköltözhetne a falu orvosa, de ez sem elég vonzó – mondta Csonka József. – Talán az lehet a magyarázat, hogy kevés az orvos, a fiatalok elmennek külföldre, az idősek pedig már nem akarják elhagyni a megszokott helyüket. Gondolom a fiatal szakemberek számára az sem vonzó, hogy itt vagyunk a határszélen – tette hozzá. A lakócsai rendelőhöz a helyiek mellett a potonyi, tótújfalui és szentborbási betegek, összesen ezer ember tartozik.