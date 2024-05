A pártok EP-listavezetője a teltházas fórum előtti sajtótájékoztatón többek között azt is kiemelte: az uniós tagság nagyon értékes lehetőség, de az unió jelenlegi vezetése nem érzi és nem akarja meghallani az európai lakosság hangját és békeóhaját. Ezért erősíteni kell a béke hangját!

Mint mondta: Magyarországon ötödik alkalommal rendeznek uniós választást, ebből a Fidesz-KDNP négyet megnyert. Ez egy sorsdöntő választás, amelyen nagy felelősség hárul a települések vezetőire is. Az uniós elit háborúpárti, ezért arra van szükség, hogy a józan erők – amit szerinte hazánkban egyedül a kormánypártok jelenítenek meg – erőteljesen „hallassák a hangjukat”. Megemlítette a korábbi délszláv háború áldozatait, s az orosz-ukrán háború mintegy 500 ezer halottját valamint azt is: 8-10 millió embernek kellett elhagynia a hazáját. Ezért a békepártiságnak meg kell mutatkoznia június 9-én a voksok számában is. – Tehát nagyon nagy a tétje mind az uniós, mind az önkormányzati megmérettetésnek: a vármegyei és a helyi voksolás is meghatározó – tette hozzá Deutsch Tamás. – A 2019-ben megszerzett többséget meg kell tartani, hiszen ez a fejlesztési források szempontjából is lényeges.

Koós Csaba barcsi polgármester elmondta: a helyi testületek összetétele, szerepe azért fontos, mert a fejlesztésekhez béke és együttműködés kell. Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke arra kérte a választópolgárokat, hogy szavazzanak a Fidesz-KDNP vármegyei listájára, hogy Somogyország továbbra is ütemesen fejlődhessen. Szászfalvi László országgyűlési képviselő pedig azt ígérte: az a település, amely haladni, fejlődni akár, az továbbra is számíthat a támogatására.