Már kora reggel munkának látott a három bizottság, amely a beküldött 85 mintát bírálta, a szőlősgyöröki Szent Anna Borházban. Az ítészek a kóstolás során a bor színét, illatát és ízét is górcső alá vették. A termelők 48 fehér, 11 rosé, 23 vörös, egy gyöngyöző, valamint egy fehér és egy rosé pezsgőt neveztek a megméretésre. Nem volt könnyű dolguk a bíráknak, hiszen alig akadt a bírálatra bocsájtott borok között olyan, amelyre ne tudtak volna érmet adni. A 36 nevező borászat legjobb nedűit hozta el a nagy hagyománnyal bíró somogyi borversenyre.

– Az idei év különlegessége, hogy kisetermelők is nevezték is mintáikat – mondta Komáromi Gábor, a Szent Anna Borház egyik tulajdonosa, aki hozzátette: nagyon fontos, hogy legyen utánpótlás borászokból, hiszen a szakmát ugyan meg lehet tanulni tankönyvekből, de a valódi gyakorlati tudás az, amellyel tovább lehet vinni a korábbi generációk tudását. Komáromi Gábor édesapja tudását viszi tovább, aki meghonosította a borversenyeket Szőlősgyörökben.