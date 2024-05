A vármegyeszékhely néhány plébániája, illetve intézménye – köztük a Takáts Gyula Könyvtár – több mint egy évtizede kapcsolódott az országos kezdeményezéshez. Az Ars Sacra rendezvénysorát az idén Az igazság békét teremt mottóval rendezik meg.

A Varga László megyés püspök és a testvéregyházak képviselőinek részvételével a kaposvári püspöki székházban tartott találkozón számos irodalmi, zenei és képzőművészeti programról esett szó. Egyebek között arról, hogy a Kultúr-Találka Együttes egy beszélgetés keretében mutatkozik be a Szent Fausztina Irgalmasság Házában. A népszerű zenei stand up-os, Bősze Ádám a Szent Imre-templomban Angyalok éneke címmel tart előadást kórusok közreműködésével, az evangélikus gyülekezet énekes-zenés formációi is több intézménybe elviszik a hit fényét-melegét, a református templomban komolyzenei koncert, a székesegyházban Hegedüs György fotókiállítása várja a közönséget. Kaposfüreden kettős tárlat nyílik K. Várnagy Márta magángalériájában, a Szent Őrangyalok-templomban Gál Laura énekművész ad önálló estet, melyen a Napsugár otthon lakói is részt vesznek, a Takáts Gyula Könyvtárba Zsuffa Tünde írónőt várják, a Szent Margit-templomban Rosta István tudománytörténész professzor Magyar művészek és teológusok Rómában – Százévesek a Klebelsberg-alapítású Collegium Hungaricumok címmel tart előadást, a Vikár vegyeskar koncertmisén működik közre, és kiállítás nyílik a templom másfél évtizede gyarapodó képzőművészeti kollekciójából.