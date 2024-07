A 47 éves szakember számára a méhészkedés örömet, sikert és nyugalmat ad. Családtagok is segítik a munkában, s a felvetésre – miszerint mi a főbb szakmai terve a következő időszakban –, azt mondta: tovább szeretné tökéletesíteni a technológiát és tanulni akar. Lépést kíván tartani a fejlődéssel, ezért újabb szakmai rendezvényeken, versenyeken szeretne részt venni.

– Az olcsó távol-keleti mézből rengeteg áramlott az uniós piacra, így a hazai mézet gyakran nyomott áron lehet eladni – hangsúlyozta. – Ám a méhészeknek ebben a közegben is meg kell találniuk az értékesítési csatornákat. A piacokon, vásárokon és az online értékesítésen kívül a helyi kiszállítás is lehetőséget teremt a somogyi méhészeknek.

A vásárlók értékelik a minőséget

– A méz bizalmi termék, a vásárlók értékelik a minőséget és többnyire ragaszkodnak a kedvenc ízeikhez – mondta Hanzel Róbert. – Nálunk általában nyolcfajta méz található a kínálatban, az akácon és a repcén kívül hársból fogy a legnagyobb mennyiség. Fontosnak tartom, hogy minél többen megismerjék az egészséges, kiváló minőségű somogyi mézeket – mondta.