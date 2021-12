Elmondásuk szerint a lakóhely értékeit, az egykori és a jelenlegi lakosság keze munkáját dicsérő alkotásokat tervezték indulásként bemutatni. A megvalósítás azonban a vírus miatt sokáig csúszott, végül az idén hozzákezdhettek a gyűjtőmunkához. Az eredmény minden várakozásukat felülmúlta: a kiállításhoz majdhogynem szűkösnek bizonyult a művelődési ház, az egy hetes nyitvatartás alatt pedig közel kétszáz látogatót fogadtak. Részt vett a tárlaton Takács János polgármester is, aki bár nem régóta tölti be ezt a tisztséget, de korábban két cikluson át is irányította a települést. – Hatalmas öröm mindannyiunk számára, hogy sor került erre az eseményre. Találó az elnevezése is, mert minden adott ahhoz, hogy újraéledjen a közösségi élet a faluban. A testülettel egységesen kiállunk a jó elképzelések mellett, és a lehetőségeinkhez mérten támogatjuk is azokat. Szeretnénk a pályázati forrásokat is jobban kihasználni, ezért üdvözöltük az egyesület megalakulását is – mondta a polgármester.