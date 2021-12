2011-ben népművelőként megbízták egy művésztábor szervezésével, ahol alkotóként is részt vett, s azt követően évente szervezett alkotótábort Segesden, Taranyban, majd 2013-tól Nagybajomban, 2018-tól pedig Nagyatádon. Közben Nagy Erika tanulta is a festészet alapjait Somogysárdon Takács Zoltán vezetésével rendezett táborban, illetve Mezőcsokonyán is több alkalommal a Kertész Sándor és Kurucz Miklós festőművészek szakmai vezetésével rendezett alkotótelepen. Így számos technikát elsajátított, de az akvarell és az olaj ragadta meg leginkább. Jóllehet, Ország László grafikusművész, nyugalmazott egyetemi tanár tanfolyamán jelenleg a modern grafika alapjait tanulja.