Kosárral a kézben érkeztek hétfő délelőtt az üvegházba a Krisna-völgy lakói. Ezúttal mustár zöldet és spenótot szedtek, amely frissen került a konyhájukra.

– Hétfőn szabdzsi az ebéd, ami egy zöldséges főétel, ebbe kerül bele a saját termesztésű levélzöldünk, és a burgonyánk lesz mellette amit rizs és búzadarapuding követ desszertként a menüben – mutatta a finomságot Kecskés Tamás. – Az volt a célunk, hogy egész évben folyamatos legyen a termesztés, most már tudunk friss, vitamindús levélzöldségeket termelni – mondta el Bencsik János, a völgy egyik kertésze.

Fotók: Lang Róbert

– A barna és a sárga mustár különböző fajtái találhatóak meg nálunk, amelyek íze leginkább a vaszabihoz hasonlít, de termesztünk rukkolát, spenótot és koriander zöldet, és petrezselymet. Bencsik János hozzátette: a héten retket és pak choit is vetnek, utóbbi egy kínai káposztaféle. – Az üvegházba augusztus végén vetettünk először és márciusig folyamatosan tudjuk szedni a zöldeket, a konyhánkon zöldségpörköltek, főzelékek, saláták, mártások készülnek, továbbá fűszerként is használjuk szárítva ezeket – emelte ki a kertész. A fóliasátorban pedig fátyolfólia védi a római salátát.

A termeléshez a kiváló talaj elengedhetetlen. – Saját komposztot használunk, amelybe a tehénvédelmi központ trágyája kerül, valamint facsipszeket darálunk a lehullott ágakból, gallyakból és a zöldtrágyát visszaforgatjuk a talajba – mutatta a letakart, halmokban álló komposztot.

Hamarosan felújítják a konyhájukat

– Az 1500 négyzetméternyi három fóliasátrukban a talajrendezéssel foglalatoskodunk, tavasszal itt is megkezdődik a termesztés – mutatta a korszerű sátrakat Jurkovics István, a Krisna-völgy kommunikációs referense. Hozzátette: hat fokot tudnak emelni a hőmérsékleten úgy, hogy a dupla falú fólia közé levegőt fújnak. Márciustól pedig kertészeti work­shopok is elindulnak, havi rendszerességgel várják az érdeklődőket a somogyvámosi Krisna-völgybe. Az éttermüket és a konyhát is felújítják, ahol bárki megkóstolhatja a vegetáriánus ételeiket, köztük a hagyományos indiai szabdzsit.