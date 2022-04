Balogh Ildikó még az adventi időszakban is tojást fest, mert a számára meditációt jelentő tevékenységet nem szeretné sokáig szüneteltetni. Húsvét előtt már nem a készletet bővíti, hanem inkább a tudását adja tovább fiataloknak. Nagymamájától és édesanyjától tanulta a tojáshímzést, ám az ősi mintákat újakkal bővítette: a színes tojásokra mértani pontossággal gravíroz mandalákat.

– A tojásfestés mellett asztrológiával is foglalkozom, gyakran adok életviteli tanácsokat – mondta. – Az emberek gondjai gyakran nálam maradnak, amelyeket kirajzolom magamból. Mindenki ösztönösen azt választja, amire lelkiekben szüksége van. Régen egy-egy hímes tojás beszélt az emberek helyett, a rajta lévő motívum ugyanis közérthető jelentéssel bírt. Akár egy párkapcsolat megalapozója lehetett egy húsvétkor adott tojás.

Fotók: Lang Róbert

Minden egyes tojást legalább tízszer megfog, amíg az elkészül. A gravírozót is legalább ötven-száz alkalommal érinti a tojásokhoz, amelyeket gondosan választ ki a piacon. Ezekre kerül az ötféle saját motívum különböző variációkban.

– A tojásfestés számomra a meditáció, a nyugalom forrása – tette hozzá. – A húsz év alatt sokakat megtanítottam a csínjára. Kaposvár mára a tojásfestés fellegvára lett. Eleinte úttörőnek számítottam, nem volt egyszerű zsűrizésen elfogadtatni a mintáimat, de szeretem a kihívásokat.

„Meg tudom csinálni, ám sokkal szabályosabb lesz”

Régen nem csak a húsvét volt a festett tojások ideje, a komatálakba is hímesek kerültek. Balogh Ildikó annyira precízen dolgozik, hogy még másolni is nehezen lehetne.

– Papírra is meg tudom rajzolni a motívumokat, ám tojásra valahogy jobban megy a rajzolás az univerzális szabályosság miatt – mondta. – A Néprajzi Múzeumtól kaptam egy felkérést, hogy pótoljak néhány régi hímes tojást. Amikor megláttam, mit kell csinálni, azonnal jeleztem a problémát, hogy ugyan meg tudom csinálni, amit kérnek, ám sokkal szabályosabb lesz – nevetett Balogh Ildikó, aki idén színfejlesztést is végzett a tojásokon: arra törekedett, hogy a hét csakra valamennyi színe megjelenjen alkotásain.