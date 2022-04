Zürichben állítják ki május közepén a kaposvári származású Albert László egyik festményét. Ő és még huszonkilenc festőművész hoz létre közös kiállítást az ukránok megsegítésére. Albert László lapunknak elmondta: az alkotásokból befolyt bevétel felét az ukrán–orosz háború menekültjeinek megsegítésére fordítják.



Már gyermekkorában is érdeklődött a művészetek iránt, de csak felnőttként kezdett el komolyabban a festészettel foglalkozni Albert László. A kaposvári származású festőművésznek a 2010-es év hozta meg az áttörést. Franciaországban dolgozott és két francia művész felkarolta, segített neki bemutatkozni.

– Napközben egy építkezésen dolgoztam, betonoztam, rajzolásra, festésre éjszakánként jutott idő – mondta. – Nagyon sokszor online kaptam tőlük leckéket, ami jó tíz évvel ezelőtt ritka tanulási módszernek számított és az elkészült festményeimet több galéria tulajdonosának megmutatták. Kiállíthattam színvonalas külföldi és hazai galériában – mesélte a festőművész. Az első kép egy barátja kérésére született, aki egy orgonát ábrázoló olajfestményt rendelt tőle. Ma már a világ számos pontjáról kap meghívásokat, képeit neves francia kortárs galériákban is többször kiállították.

A kezdetek óta a kubista és a modernista stílus áll hozzá a legközelebb. Május 11-én Zürich­ben mutatják be legújabb festményét. – Úgy gondolom egy művésznek reagálnia kell a háborús helyzetre, ezért egy olyan képet készítettem, ahol az ukrán és az orosz zászló színei jelennek meg és egy galamb, amely a békét szimbolizálja – mutatta alkotását a kaposvári festőművész.



Kiemelte: a jótékonysági kiállításon harminc festő mutatja be alkotásait és a bevétel felével a menekülteket támogatják. Mindig is fontosnak tartotta, hogy segítsen másokon. Két évvel ezelőtt Szabó Győző színművésszel készült közös képét online árverésre bocsátotta, melynek befolyt összegét szervekre váró vagy már szerv­átültetett gyermekek megsegítésére ajánlották fel. Budai műhelyében most egy geometrikus sorozaton dolgozik, amelyet a fővárosban mutat be május közepén.



